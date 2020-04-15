الكويت تسجل 50 إصابة جديدة بكورونا

سجلت الكويت، اليوم الأربعاء، 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1405 حالات.

وأعلن الشيخ الدكتور باسل الصباح وزير الصحة الكويتي، اليوم، شفاء 30 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 206 حالات.