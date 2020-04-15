روسيا تسجل 28 وفاة و3388 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأربعاء، تسجيل 28 وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد إلى 198 حالة.
كما سجلت البلاد 3388 إصابة جديدة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 24 ألفاً و490 إصابة في 84 منطقة.
ويمثل هذا العدد اليومي للوفيات والإصابات أكبر زيادة يومية يتم تسجيلها في روسيا منذ بدء ظهور الفيروس بها.
ووفقاً لوكالة «تاس» للأنباء، فإن عدد المتعافين ارتفع أيضاً إلى 1986 حالة.
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