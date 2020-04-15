ألمانيا تعتزم تمديد إجراءات العزل العام

ذكرت صحيفة هاندلسبلات الاقتصادية اليومية، نقلاً عن وكالة الأنباء الألمانية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة قررت تمديد إجراءات العزل العام التي فرضتها في الشهر الماضي لمكافحة انتشار فيروس كورونا حتى الثالث من مايو على الأقل.

وتعقد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مؤتمراً صحفياً عبر دائرة تلفزيونية، اليوم الأربعاء، مع وزراء من الحكومة أولاً، ثم مع حكام ولايات ألمانيا الستة عشر، لبحث اتخاذ قرار بشأن تخفيف الإجراءات، بعد تحسن الوضع بعض الشيء.