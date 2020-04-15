الحصيلة اليومية لوفيات كورونا تواصل تراجعها في إسبانيا

أعلنت وزارة الصحة الاسبانية أنها أحصت الأربعاء 523 وفاة بفيروس كورونا المستجد في الساعات ال24 الأخيرة، في تراجع بعد ارتفاع العدد الذي سجل الثلاثاء.

وفي المجموع توفي 18 ألفاً و579 شخصاً بالمرض في اسبانيا، ثالث بلد متضرر بالوباء بعد الولايات المتحدة وإيطاليا.

في المقابل سجل ارتفاع كبير في عدد الإصابات الجديدة تجاوز الخمسة آلاف بعد انخفاض استمر ستة أيام، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى أكثر من 177 ألفاً.