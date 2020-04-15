فلسطين تسجل 3 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزير الصحة الفلسطينية مي الكيلة، عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في محافظتي الخليل ورام الله. وأوضحت الكيلة، اليوم الأربعاء، حول تطورات فيروس كورونا في فلسطين، أن اثنين من المصابين من مدينة دورا في الخليل، والثالث من بلدة نعلين غرب رام الله، وهم ممرضون يعملون في مستشفى المطلع في القدس.

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