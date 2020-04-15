بنما تسجل 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت وزارة الصحة في بنما، إنها سجلت 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم الثلاثاء، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 3574.
وأكد المسؤولون أيضاً حالة وفاة أخرى ليرتفع عدد الوفيات إلى 95.
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