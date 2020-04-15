الفلبين تسجل 14 وفاة و230 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الأربعاء تسجيل 14 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد و230 إصابة أخرى. وقالت الوزارة في نشرة إن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس بلغ 349 وفاة، ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 5453 حالة، مما يُبقى الفلبين البلد الذي سجل أكبر عدد من الإصابات في منطقة جنوب شرق آسيا.

لكن الوزارة أضافت أن 58 مريضاً تعافوا ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 353.

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