سميرة سعيد تشرك ابنها في فيديو كليب

أشركت الفنانة المغربية، سميرة سعيد، ابنها الوحيد شادي لأول مرة في فيديو كليب، ويتعلق الأمر بكليب أوبريت خليك أقوى، الذي تشارك فيه إلى جانب نجوم عرب.

وشاركت سميرة سعيد جمهورها مقطع فيديو عبر موقع أنستغرام، حيث ظهرت تراقص ابنها شادي أمام الكاميرا، باستغلال اللقطات في الجزء الخاص بها في الأوبريت العربي.

وعلقت سميرة سعيد على الفيديو: “دائما يعطيني سعادة وقوة.. وأفرح عندما يكون بجانبي شادي”.

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ويشارك في الأوبريت إلى جانب سميرة سعيد، محمد منير، وتامر حسني، وصابر الرباعى، وكارول سماحة، ووائل جسار، وتم تسجيل الصوت باستوديو تامر حسني.

وتبرع الفنانون المشاركون في العمل بأجورهم من الأوبريت، لتضاف إلى المبالغ، التي تعهد بها الرعاة الرسميين للأغنية، من أجل منحها إلى أسر ضحايا وباء كورونا المستجد، كنوع من التضامن.