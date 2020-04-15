احتجاج بالكمامة والهاشتاغ على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين- صور

في خطوة مثيرة، أطلق عدد من الحقوقيين، ونشطاء مغاربة، في فضاءات التواصل الاجتماعي، وسما إلكترونيا، تحت عنوان، “#أطلقوا سراح المعتقلين السياسيين والصحافيين والمدونين والحقوقيين”، فضلا عن مبادرة احتجاجية، عبر ارتدائهم كمامة، مكتوب عليها، أطلقوا سراح المعتقلين، ونشرهم الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا السياق، دعا إدريس سدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، خلال حديثه مع “اليوم24″، “كافة مكونات البرلمان المغربي إلى العمل على إصدار قانون العفو العام ليشمل جميع المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الرأي، والحراكات الاجتماعية، بما في ذلك حراك الريف، والصحافي حميد المهداوي، وباقي الصحافيين المعتقلين، وكل المدافعين عن حقوق الإنسان، والمدونين”.

وأضاف المتحدث ذاته “أن الاحتجاج بالكمامة، يأتي من أجل المطالبة بإطلاق سراح معتقلي حرية الرأي والتعبير والصحافيين والمدونين عبر عفو ملكي، أو عفو شامل تصدره المؤسسة التشريعية”.

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وأوضح رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أن مبادرة “#أطلقوا سراح المعتقلين السياسيين والصحافيين والمدونين والحقوقيين”، تأتي من “منطلق قناعته بضرورة الإعلان عن انفراج وطني، خصوصا أمام حالة التهديد العالمي للحق في الحياة، الذي يمثله انتشار وباء فيروس كورونا، الذي لم يستثن بلدنا، حيث يستوجب الاجماع، والوحدة الوطنية لتجاوز الأزمات، التي تهددنا جميعا”.

وأضاف المتحدث ذاته أن الاحتجاج بالكمامات، عبر مواقع التواصل، يأتي أيضا “استحضارا للتجربة المغربية السابقة في العدالة الاجتماعية المتمثلة في تجربة الانصاف، والمصالحة، والتي كانت صمام آمان للسلم الاجتماعي، والاستقرار، وتحسين صورة بلدنا على المستوى الدولي”.

