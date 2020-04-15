كورونا.. إيواء 5500 شخصا في وضعية صعبة بالشوارع وإرجاع 1500 إلى أسرهم

في إطار التدابير الاستعجالية، المتخذة لحماية الأشخاص في وضعية صعبة من خطر انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد؛ قالت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، إنه تم إلى حدود منتصف شهر أبريل الجاري، التكفل داخل الفضاءات المخصصة لذلك بـ5500 شخص في وضعية الشارع، فيما تم إرجاع 1500آخرين إلى أسرهم.
وأوضحت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، في بلاغ، توصل “اليوم 24” بنسخة منه، أن المجهودات المبذولة من أجل حماية الأشخاص في وضعية صعبة من خطر انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد؛ لا تزال متواصلة بفضل تضافر جهود التعاون الوطني، والسلطات المحلية، والجماعات الترابية، والمجتمع المدني، والمحسنين.
ويطالب نشطاء، وحقوقيون مغاربة بحماية الأشخاص من دون مأوى، لاسيما أن هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، خصوصا الأطفال، وكبار السن، نظرا إلى تنقلاتهم الكثيرة من مكان إلى آخر، وبعدهم عن النظافة، والماء، ووسائل التعقيم، التي تنادي بها وزارة الصحة.
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