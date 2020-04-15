آسفي.. 3 أشهر حبسا لشاب صور فيديو تحدث فيه عن الفقر بسبب حالة الطوارئ الصحية

قضت المحكمة الابتدائية في مدينة آسفي، مساء أمس الثلاثاء، بالحبس النافذ في حق شاب يبلغ من العمر 19 سنة، بتهمة خرق حالة الطوارئ الصحية، وتحريض الغير على مخالفة القرارات، الصادرة عن السلطات العامة بواسطة الصياح، والأشرطة.

وأدانت المحكمة الشاب بالحبس النافذ لمدة 3 أشهر، وغرامة مالية قدرها 1300 درهم، بعدمَا سجل شريط فيديو يشتكي فيه العوز، والفقر، والجفاف، تزامنًا مع جائحة وباء كوفيد-19، وفرض حالة الطوارئ الصحية.

وكان المعني بالأمر قد صور شريط فيديو، اطلع “اليوم 24” عليه، يحكي فيه شاب من دوار “السوالات”، التابع إلى قيادة سيدي التجي ضواحي آسفي، أن السكان في المنطقة أغلقوا عليهم أبوابهم بسبب الفيروس، وليس لديهم ما يأكلون ولا ما يشربون”، وأضاف في الفيديو نفسه، “أن من يعمل في النهار يحصل على عشائه.. هذا عيب لأن الناس مُغلق عليهم وليس لديهم ما يأكلون ولا ما يشربون..”.