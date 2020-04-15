إصابات كورونا تتجاوز عتبة 2 مليون في العالم.. وأعلى معدلات الشفاء بألمانيا والصين

تواصل جائحة كورونا انتشارها عبر مختلف دول العالم، مع تسجيل المزيد من الضحايا بين المصابين، والقتلى، حيث وصل إجمالي الإصابات المؤكدة، حتى صباح اليوم الأربعاء، 2 مليون، و4 آلاف و819 شخصا، وفق بيانات موقع www.worldometers.

معدلات الشفاء والوفيات

وارتفع عدد حالات الشفاء التام في مختلف دول العالم، ووصل إلى 485 ألفا و362 معافا، ما يشكل نسبة 24.25 في المائة من إجمالي عدد الماصبين، إذ ترتفع معدلات الشفاء في كل من ألمانيا، والصين على الخصوص، فيما لايزال 1,392 مليون شخص تحت الرعاية الطبية، 51 ألف شخص منهم حالتهم حرجة.

أما عدد الوفيات، فبلغ إلى حدود الساعة الثامنة من اليوم بالتوقيت العالمي، 126 ألفا و830 حالة، أي في حدود 6.2 في المائة من إجمالي من أصيبو بالمرض.

أمريكا وإيطاليا وإسبانيا الأكثر تضررا

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وعلى مستوى الدول الأكثر تضررا، تبقى الولايات المتحدة الأمريكية في المقدمة بـ614 ألف حالة مؤكدة، تماثل منها للشفاء 38 ألفا، وتوفي 26 ألف شخص، وتليها من حيث عدد المصابين إيطاليا، التي أصيب فيها 162 ألف شخص، توفي منهم 21 ألفا، وتماثل للشفاء 37 ألف شخص، ثم إسبانيا، التي أصيب فيها 174 ألف شخص، توفي منهم 18 ألفا و255، وتماثل للشفاء 67 ألف شخص، ففرنسا، التي أصيب فيها 143 ألف شخص، توفي منهم 15 ألفا 729 شخصا، وتعافى منهم 28 ألف شخص.

وفي بريطانيا أصيب 93 ألف شخص، توفي منهم 12 ألف 107شخص.

الصين وألمانيا نجاح في تقليل الخسائر

حققت ألمانيا نجاحا مقدرا في التقليل في الخسائر من الأرواح، حيث من ضمن 132 ألف شخص تأكدت إصابتهم بالفيروس، توفي منهم 3495 شخصا (2.6 في المائة)، فيما تعافى حتى الآن أزيد من 72 ألف شخص(54 في المائة).

أما الصين، فأصيب فيها 82 ألف شخص، وتوفي 3342 (4 في المائة)، وتعافى أزيد من 77 ألف شخص (93 في المائة).