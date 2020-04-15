"غارة إسرائيلية استهدفت مركبة قرب الحدود السورية اللبنانية"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال إعلاميّون مقرّبون من النظام السوري إنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة استهدفت مركبةً قرب الحدود السورية اللبنانية، اليوم، الأربعاء.

ولم تسفر الاستهداف عن إصابات، بحسب الإعلاميين.

وتبيّن الصور الواردة من المكان أن السيارة، وهي جيب أسود من طراز شيروكي، تضرّرت بشكل كبير.

ولم يصدر أي تعقيب رسمي من قبل النظام السوري، ولم تعرف الشخصيّة التي كانت المركبة تقلّها.

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ويعود آخر هجوم إسرائيلي على سورية إلى مطلع نيسان/ أبريل الجاري، حيث استهدف طائرات إسرائيلية من فوق لبنان مطار الشعيرات العسكري في حمص.

وأعلن النظام السوري أنه أسقط عددًا من الصواريخ التي أطلقتها الطائرات الإسرائيليّة من فوق العاصمة اللبنانيّة، بيروت، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسميّة "سانا"، بعيد الهجوم، إلا أن صور الأقمار الاصطناعية أظهرت دمارا في 3 مواقع بالمطار.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان ذكر أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت المطار "بأكثر من 8 صواريخ، فيما سمع دوي انفجار ناتج عن محاولة الدفاعات الجوية التصدي لتلك الضربات".