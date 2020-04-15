3 إصابات جديدة لممرّضين بفيروس كورونا في الضفة الغربية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجّلت الضفّة الغربيّة، اليوم، الأربعاء، ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات الكلّي إلى 291، بحسب ما أعلنت وزيرة الصحّة في السلطة الفلسطينيّة، مي الكيلة.

وأوضحت الكيلة، خلال الإيجاز الصحافي الصباحي حول تطورات فيروس كورونا في فلسطين، أن اثنين من المصابين من مدينة دورا في الخليل، والثالث من بلدة نعلين غرب رام الله، وهم ممرضون يعملون في مستشفى المطلع في القدس.

ويبلغ عدد الإصابات الكلي بكورونا في فلسطين 291 إصابة، تتراوح حالتها الطبيّة بين طفيفة ومتوسّطة، بينما لم تسجّل إلا وفاتان.

وفجر اليوم، اقتحمت شرطة الاحتلال المركز الطبي في بلدان سلوان المعدّ لإجراء فحصوات كورونا، وواصلت قمع المبادرات المقدسية للحد من انتشار الفيروس، علما أنه سجلت قرابة 100 إصابة بالفيروس بالقدس منها 45 إصابة بسلوان.

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وأمس، الثلاثاء، سجّلت 5 إصابات جديدة في العيزرية، و3 إصابات في رافات قضاء القدس، إضافة إلى إصابتين بين المسنين في مستشفى المطلع بالقدس المحتلة، و3 إصابات في مدينة الخليل، وإصابة واحدة في بلدة سعير بمحافظة الخليل، وإصابة واحدة في بلدة خربثا المصباح غربي رام الله سجلت مساء اليوم، وإصابة واحدة في مدينة جنين.

والخميس الماضي، مدّد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، حالة الطوارئ لمدة شهر في جميع الأراضي الفلسطينية.

وتشمل حالة الطوارئ إغلاق كافة المرافق التعليمية من مدارس ورياض أطفال وجامعات ومعاهد، واقتصار الحركة بين المحافظات فقط على حالات الضرورة القصوى، وخاصة في محافظة بيت لحم، ومنع أية مظاهر للتجمهر والتجمع والاحتفالات والتظاهرات والإضرابات في كامل أراضي دولة فلسطين، ووضع كامل إمكانيات القطاع الخاص لمساندة حالة الطوارئ ومنع التجار من استغلال الظروف ورفع الأسعار واحتكار البضائع والسلع.