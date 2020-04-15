الجيش الليبي يقبض على مرتزقة سوريين قرب طرابلس

الأربعاء 15 أبريل 2020

أعلن الجيش الليبي، القبض على مرتزق سوري، في الاشتباكات المسلحة في أبوسليم، وسط العاصمة طرابلس.



وحسب مقطع فيديو، نقله موقع "الساعة24" الليبي، قبض الجيش على مرتزق يدعى محمد عيدان من دير الزور السورية والمقاتل ضمن جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة و6 آخرين في محور أبوسليم.

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ومن جهة أخرى أكدت مصادر ليبية، مشاركة عناصر إرهابية كثيرة في هجوم ميليشيات الوفاق على مدينة صبراتة، خاصة من إرهابيي "مجلس شورى ثوار بنغازي" الهاربين من مدن شرق ليبيا التي حررها الجيش، وأبرزهم القيادي فرج شكو، الذي أعلن اشتراكه في الهجوم على المدينة.

وأكد "الساعة 24"، مساء الإثنين، دخول مسلحين من تنظيمي "القاعدة" و"داعش" مدينة صبراتة، أين أضرموا النيران في مقر مديرية أمن صبراتة، واقتحموا منازل المدنيين.