شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يسيطر على منطقة استراتيجية جنوب طرابلس والان مع التفاصيل

الأربعاء 15 أبريل 2020

سيطر الجيش الوطني الليبي، على منطقة استراتيجية جنوب العاصمة الليبية طرابلس، وسط تراجع كبير للميليشيات والمرتزقة ، الذين سقط منهم العديد من الأسرى والقتلى، فضلاً عن تدمير العديد من آلياتهم ومواقعهم.



وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي للجيش، العميد خالد المحجوب في تصريحات إعلامية: إن القوات المسلحة حققت تقدماً كبيراً في بوسليم، وتتعامل الآن مع قوات الوفاق وميليشياتها الإرهابية في غرب طرابلس».

في السياق، وفقا للبيان أكدت مصادر عسكرية أن الجيش الليبي بعد أن سيطر على مشروع الهضبة بالكامل، يواصل تقدمه في محور بوسليم، وسط تراجع كبير للميليشيات والمرتزقة، الذين سقط منهم العديد من الأسرى والقتلى، فضلاً عن تدمير العديد من آلياتهم ومواقعهم».

ويشن الجيش الوطني الليبي هجوماً كاسحاً منذ ليل الإثنين في محاور القتال بجنوب طرابلس، شاركت فيه وحدات من قوات النخبة. فيما تواصلت أمس المعارك في مناطق عدة من غرب ليبيا، وعلمت «البيان» أن السفينة «جورجونا» التابعة للبحرية الإيطالية غادرت المياه الإقليمية الليبية بعد سقوط قذائف لميليشيا طرابلس قرب موقعها بقاعدة أبوستة البحرية بطرابلس.

وقال شهود عيان إن جبهات القتال في جنوب العاصمة الليبية عادت للاشتعال، وخاصة في منطقة مشروع الهضبة وطريق المطار مع أصوات انفجارات قوية سمع دويها في حي بوسليم بوسط طرابلس.

وشهدت منطقة الرواجح بالقرب من القره بولي (شرق طرابلس) اشتباكات عنيفة دارت رحاها على مدى ساعات بين الجيش الوطني وميليشيات محلية مدعومة بالمرتزقة الأتراك استعملت فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

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وتمكنت قوات الجيش الوطني خلال الساعات الماضية من القبض على 10 مرتزقة يقاتلون تحت إشراف غرفة العمليات التركية.

ونشرت وحدات من الجيش الوطني الليبي مقاطع فيديو جديدة تثبت تورط تركيا في تجنيد مرتزقة ينتمون لفصائل سورية متطرفة للقتال إلى جانب قوات الوفاق لنشر الفوضى داخل ليبيا وإطالة أمدة الأزمة فيها.

وفي تسجيلات مصورة اعترف عدد من المرتزقة بقيام تركيا بتجنيدهم للقتال في ليبيا ضد قوات الجيش الوطني مقابل تلقيهم أموالاً تصل لـ 2000 دولار أمريكي.

واعترف أحد المرتزقة الذي جرى إلقاء القبض عليه في مشروع الهضبة بالعاصمة طرابلس، أنه جرى تجنيده للقتال في ليبيا، مشيراً إلى أنه نُقل من مدينة إدلب عبر مدينة غازي عنتاب، مروراً بإسطنبول إلى قاعدة معيتيقة.

وفي فيديو آخر، أثبتت اعترافات أدلى بها مرتزق آخر إرسال تركيا للمرتزقة لمقاتلة الجيش في ليبيا إلى جانب ميليشيات الوفاق في العاصمة طرابلس، مؤكداً انتماءه لقوة النخبة التابعة لجبهة النصرة الإرهابية.

إلى ذلك، قالت شعبة الإعلام الحربي إن «منصات الدفاع الجوي بالقوات المُسلحة الليبية استهدفت طائرة تركية مُسيّرة أقلعت من قاعدة معيتيقة العسكرية، وإسقاطها في جنوب العاصمة».

واستهدف سلاح الجو فجر أمس آليات مسلحة لقوات الوفاق كانت نحو الوطية بعد اجتياحها لمدينتي صبراتة وصرمان.