شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن روسيا تسجل 3388 إصابة جديدة بكورونا و 28 وفاة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 12:26 مساءً, 15 أبريل 2020 م المناطق - وكالات سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 3388 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) ، و 28 حالة الوفاة .

وأوضح مركز الاستجابة لتفشي فيروس كورونا ، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 24.490 إصابة ، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 198 حالة وفاة .

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