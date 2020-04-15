شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مقتل 7 من عناصر طالبان شمال أفغانستان والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- عناصر من طالبان باكستان نشر قبل 1 ساعة - 12:15 مساءً, 15 أبريل 2020 م المناطق - وكالات قُتل سبعة وأُصيب 11 آخرون من مسلحي حركة طالبان في هجمات مباغتة بإقليم جوزجان بشمال أفغانستان اليوم.

وذكرت وكالة ( خاما برس ) الأفغانية للأنباء أن مسلحي طالبان شنوا هجمات على مواقع أمنية في منطقة خاماب، وأن قوات الأمن تحركت بتنفيذ عمليات استباقية ضد الهجمات.

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