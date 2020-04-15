شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: اجتماع خماسي لبحث النزاع في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قوله إن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بالأمم المتحدة اتفقت على عقد قمة لكن لا يزال موعدها وجدول أعمالها قيد النقاش.
كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترح في يناير عقد قمة بين زعماء روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا هذا العام لمناقشة النزاع في ليبيا وغيرها من الأزمات العالمية.
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