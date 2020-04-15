شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا : تراجع وفيات كورونا إلى 523 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية إن عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا في الأربعة والعشرين ساعة الماضية انخفض مجددا اليوم الأربعاء إلى 523 حالة مقارنة مع 567 في اليوم السابق.

وبلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات 18579 شخصا.

وزاد عدد الإصابات بالفيروس في إسبانيا إلى 177633 حالة اليوم الأربعاء مقارنة مع 172541 في اليوم السابق.