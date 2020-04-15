شكرا لقرائتكم خبر عن 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 9 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19). وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 35 إصابة، وحالة وفاة واحدة لإمرأة تبلغ من العمر 85 عامًا، فيما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء حتى الآن 9 حالات.

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