انت الان تتابع زعيم حزب العمال: بعض قرارات بريطانيا بشأن كورونا كانت بطيئة جدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال كير ستارمر زعيم حزب العمال المعارض اليوم الأربعاء إن بعض القرارات التي اتخذتها بريطانيا بشأن كيفية مكافحة انتشار فيروس كورونا كانت بطيئة للغاية، مضيفا أن الحكومة لم تتعلم من البلدان الأخرى.
وأحجمت بريطانيا في البداية عن فرض إجراءات عزل عام مشددة مثل غيرها من البلدان الأوروبية لمكافحة الفيروس. ودعا ستارمر الحكومة لنشر استراتيجيتها للخروج من حالة العزل العام المفروضة منذ 23 مارس آذار.
وقال ستارمر لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "اعتقد أن بعض القرارات المتخذة في الأسابيع القليلة الماضية كانت بطيئة للغاية ولم نتعلم على نحو سريع من البلدان الأخرى. دعونا لا نكرر ذلك".
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