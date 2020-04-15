- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زلزالان متتاليان يضربان جنوب تركيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
ضربت هزتان أرضيتان، الأربعاء، مدينة هاطاي جنوبي تركيا، حسب وسائل الإعلام المحلية.
وأعلنت مؤسسة الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ التركية "أفاد" عن زلزال بقوة 4.7 درجة، ضرب المدينة ووقع على عمق 24 كيلومترا، وفقا للعين.
وقالت االمؤسسة، إن الزلزال الذي وقع في الساعة 10.40 صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي لتركيا، كان مركزه منطقة "يايلا داغي" التابعة لمركز مدينة هاطاي جنوبي تركيا قرب الحدود السورية. وبعدها بساعة (11:38) ضرب المنطقة زلزال ثانٍ بلغت شدته 4.4 على مقياس ريختر.
كانت هذه تفاصيل خبر زلزالان متتاليان يضربان جنوب تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.