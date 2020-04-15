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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بماذا وجه الشيخ محمد بن راشد سفراء الأمارات الحاليين والجدد ؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
أصدر نائب رئيس الإمارات، رئيس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ، محمد بن راشد آل مكتوم، توجيهات هامة إلى سفراء بلاده الحاليين والجدد .
وقال الشيخ محمد بن راشد في تغريدات له بتويتر، حضرت اليوم مراسم أداء القسم لأربع سفراء جدد للامارات في الأرجنتين ونيوزلندا وأوغندا وبنين، واعتمدنا أوراق السفير السنغافوري الجديد بالدولة .
وأضاف "عملنا الدبلوماسي الإماراتي يعمل بكل طاقته لمواكبة تغييرات متسارعة وتحديات يمر بها العالم تحتاج لتعاون وتكاتف دولي غير مسبوق" .
واشار إلى أن توجيهاته للسفراء الحاليين والجديد نصت على أن التعاون الدولي حالياً لا يجب أن نضع له حدودا لأن الوباء العالمي لا يعرف الحدود بين الدول .. والاقتصاد العالمي اليوم بحاجة لروح تعاون جديدة .. لأن حماية الاقتصاد هي أيضاً حماية للأرواح والوظائف ومعيشة مليارات البشر
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