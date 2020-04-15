إرتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا في المغرب إلى 127 والإصابات إلى 1988

أعلنت ​وزارة الصحة المغربية​ "تسجيل 100 إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس في المغرب إلى 1988 حالة". وأوضحت يف بيان، أنّ "عدد الحالات الّتي تماثلت للشفاء من المرض حتّى الآن ارتفع إلى 218 حالة، بعد تماثل حالة واحدة جديدة للشفاء، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 127"، لافتةً إلى أنّ "عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 8404 حالة". وأهابت بالمواطنات والمواطنين "الإلتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحيّة، والانخراط في التدابير الإحترازيّة الّتي اتّخذتها السلطات المغربية بكلّ وطنيّة ومسؤوليّة".

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