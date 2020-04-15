فرانس برس: تسجيل 1.32 مليون إصابة بكورونا في أوروبا بينها أكثر من 84 ألف وفاة

أعلنت وكالة "فرانس برس"، "تسجيل مليون و3284 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد رسميًّا في ​أوروبا​، بينها 84 ألفًا و465 وفاة"، بحسب تعداد أجرته الوكالة عند الساعة 08:30 بتوقيت غرينتش اليوم الأربعاء. ولفتت إلى أنّ "بذلك، تكون أوروبا القارة الأكثر تضرّرًا بوباء "كوفيد-19".

أوضحت أنّ "في المجموع، أحصي في العالم مليون و991 ألفًا و19 إصابة، و125 ألفًا و955 وفاة"، مشيرةً إلى أنّ "الدول الأربع الّتي سُجّل فيها عدد من الإصابات يتجاوز المئة ألف، هي ​إسبانيا​ (172241 إصابة و18 ألًفا و56 وفاة)، ​إيطاليا​ (162488 إصابة و21067 وفاة)، ​فرنسا​ (143303 إصابة و15729 وفاة) و​ألمانيا​ (127584 إصابة و3254 وفاة). كما بلغ عدد الإصابات 93873 والوفيات 12107 في ​بريطانيا​ الّتي تسجّل أكبر عدد من الإصابات اليوميّة الجديدة".