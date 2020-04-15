عراجي طالب الدولة بدفع مستحقات المستشفيات الخاصة

اعتبر رئيس ​لجنة الصحة النيابية​ النائب ​عاصم عراجي​ في تصريح له بعد لقائه نقيب ​المستشفيات الخاصة​ ​سليمان هارون​، انه "من المفترض على ​الدولة​ أن تدفع المستحقات للمستشفيات بأسرع وقت ممكن".

من جهته، اكد نقيب الأطباء شرف أبو شرف أن "الأطباء هم خط الدفاع الأول ضد كورونا ونطلب أن يتأمن الحدّ الأدنى لكي نستطيع أن نستمر في العمل"، معتبرا ان "الحل حالياً هو بدفع مستحقات الـ2015 والبحث عن حلّ للمرحلة اللاحقة".

​​​​​​​