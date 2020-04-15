قدم وزير الأشغال العامة والنقل ​ميشال نجار​ تصريحا عن امواله المنقولة وغير المنقولة إلى رئيس ​المجلس الدستوري​ القاضي ​طنوس مشلب​ . وأشار نجار التزاما مني بالحفاظ على الشفافية قدمت الى رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب تصريحا عن اموالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الأشغال قدم تصريحا عن امواله إلى رئيس المجلس الدستوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.