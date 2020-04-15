الوطني الحر تقدّم بإخبار في قضية الفيول المغشوش

تقدم رئيس لجنة ​مكافحة الفساد​ في ​التيار الوطني الحر​ المحامي ​وديع عقل​ بإخبار (رقم ٦٣٥٧/م) لجانب مدعي عام ​جبل لبنان​ القاضية ​غادة عون​ بموضوع ​باخرة​ ​الفيول​ اويل المغشوش غير المطابقة للمواصفات المخصصة لمعامل إنتاج ​الكهرباء​، وشرح عقل وقائع القضية من لحظة رسو الباخرة في ​المياه​ الإقليمية إلى التقارير المتباينة والخسائر المترتبة،مطالباً بالتحقيق مع كل الأطراف المرتبطة بالموضوع في ​وزارة الطاقة​ والمديريات المرتبطة والمورّد وشركات المراقبة وبرفع ​السرية المصرفية​ ومراقبة حركة الأموال المدفوعة و​داتا الإتصالات​ وتحديد المسؤوليات الجزائية لتوقيف الفاعلين والمشاركين حمايةً للمال العام. إضغط للمزيد

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