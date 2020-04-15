بلدية ووهان تعلن نيتها استئناف حركة الطيران وخدمات السكك الحديد نهاية نيسان

أعلنت بلدية ​ووهان​ الصينية تعلن نيتها استئناف حركة الطيران وخدمات السكك الحديد والشحن في نهاية شهر نيسان الجاري. وفي وقت سابق، احتفل السكان في ووهان بعودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي؟ وتعتبر مدينة ووهان الصينية مركز انطلاق فيروس كورونا والبؤرة الأولى لظهوره. وأظهر فيديو قامت بنشره وكالة "أ ف ب" على صفحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي عددا من الأشخاص في مدينة ووهان الصينية وهم يرقصون في الشوارع تعبيرا عن فرحهم بعودة الحياة إلى ربوع المدينة.

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