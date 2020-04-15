حنكش عن مشروع سد بسري: لا شيء سيحصل غصبا عن المواطني ونعوّل على ضمير قطار

أكّد عضو "حزب الكتائب ال​لبنان​ية" النائب ​الياس حنكش​، في موضوع ​سد بسري​، أنّ "لا شيء سيحصل غصبًا عن المواطنين"، لافتًا إلى "أنّنا نقف إلى جانب أهالي بسري ولا سيما أنّ أغلب المتخصّصين والناشطين البيئيّين هم ضدّ تدمير ما تبقّى من مساحتنا الخضراء".

وشدّد في مداخلة إذاعية، على أنّ "الناس هي الّتي تقرّر، مثل ما فعلت في مواضيع ​المطامر​ و​خطوط التوتر العالي​"، داعيًا إلى أن "نضع ال​سياسة​ على جنب، ومهمّتنا هي الحفاظ على البيئة"، معربًا عن استغرابه أنّ "في ظلّ الأزمة الماليّة الّتي أوصلتنا إليها السلطة و​الأمراض​ الّتي أصابتنا، يتمّ تحويل مشروع سد بسري إلى أولويّة".

وأشار حنكش إلى "أنّني أعوّل على ضمير وزير البيئة ​دميانوس قطار​ بعدم الموافقة على المشروع، وأنّنا إذا أردنا تحويل لبنان من "قطعة سماء" إلى جهنّم، فلنستمر بهذا النهج المعتمَد".