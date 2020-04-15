أكّد عضو "حزب الكتائب اللبنانية" النائب الياس حنكش، في موضوع سد بسري، أنّ "لا شيء سيحصل غصبًا عن المواطنين"، لافتًا إلى "أنّنا نقف إلى جانب أهالي بسري ولا سيما أنّ أغلب المتخصّصين والناشطين البيئيّين هم ضدّ تدمير ما تبقّى من مساحتنا الخضراء".
وشدّد في مداخلة إذاعية، على أنّ "الناس هي الّتي تقرّر، مثل ما فعلت في مواضيع المطامر وخطوط التوتر العالي"، داعيًا إلى أن "نضع السياسة على جنب، ومهمّتنا هي الحفاظ على البيئة"، معربًا عن استغرابه أنّ "في ظلّ الأزمة الماليّة الّتي أوصلتنا إليها السلطة والأمراض الّتي أصابتنا، يتمّ تحويل مشروع سد بسري إلى أولويّة".
وأشار حنكش إلى "أنّني أعوّل على ضمير وزير البيئة دميانوس قطار بعدم الموافقة على المشروع، وأنّنا إذا أردنا تحويل لبنان من "قطعة سماء" إلى جهنّم، فلنستمر بهذا النهج المعتمَد".
كانت هذه تفاصيل خبر حنكش عن مشروع سد بسري: لا شيء سيحصل غصبا عن المواطني ونعوّل على ضمير قطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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