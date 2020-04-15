إطلاق مركز الاتصالات الخاص بكورونا للاستجابة للطوارئ في مستشفى بيروت الحكومي

شكر المدير العام لمستشفى بيروت الحكومي فراس الابيض في كلمة له خلال إطلاق مركز الاتصالات الخاص بفيروس كورونا للاستجابة للطوارئ في مستشفى بيروت الحكومي الجامعي "الصليب الأحمر على الدور الذي يقوم به في نقل مرضى فيروس كورونا الى مستشفى بيروت أو الى المستشفيات الأخرى.
ولفت الابيض الى "اننا عالجنا في المستشفى نحو 200 مصاب بكورونا بينهم 81 وصلوا الى الشفاء الكامل وقمنا بـ 7 آلاف فحص للفيروس حتى اليوم"، مؤكدا ان "وضعنا الحالي بموضوع كورونا مقبول مقارنة بدول لديها امكانات مادية كبيرة وأكبر تفسير لهذا الأمر هو ردة الفعل بمواجهة الفيروس في لبنان من خلال سياسات الحكومة ووزارة الصحة وتضافر الجهود".
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