أبي راشد: لدينا معلومات بأن البنك الدولي يعيد رسميا النظر بمشروع سد بسري

ركّز رئيس "​الحركة البيئية اللبنانية​" ​بول أبي راشد​، على "أنّنا نعتبر أنّ مسألة ​سد بسري​ أصبحت وراءنا، ونحن اقترحنا خارطة طريق على ​الحكومة​ لدراسة الحلول المستدامة، والطلب من "​البنك الدولي​" تحويل الأموال المرصودة لإنشاء السد، في إقامة مشاريع إنتاجيّة لتشغيل الشباب في المرحلة المقبلة".

ولفت في مداخلة إذاعيّة، ضمن برنامج "نقطة عالسطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود، على إذاعة "صوت ​لبنان​- صوت الحرية والكرامة"، إلى أنّ "الدراسات تجمع على أنّ المنطقة صعبة، وخطرة من ناحية التسرّب والزلازل"، مشيرًا إلى أنّ "برأيي، المشروع أصبح عبئًا على "البنك الدولي"، وأنّ هناك معلومات بأنّه البنك يعيد رسميًّا النظر بالمشروع".