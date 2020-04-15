قدّم قضاة ​لبنان​، إنطلاقًا من موجب التعاضد الإجتماعي ونظرًا للظروف الإستثنائيّة الّتي يمرّ بها الوطن، مبلغًا ماليًّا إلى الطاقم الطبّي والتمريضي والإداري في "​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​"، وذلك كمساهمة في الرسالة الإنسانيّة الّتي يقوم بها؛ وتقديرًا للجهود الّتي يبذلها للحفاظ على حياة المواطنين وصحّتهم.

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كانت هذه تفاصيل خبر قضاة لبنان قدموا مساعدة مادية للطاقم الصحي في مستشفى بيروت تقديرا لجهوده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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