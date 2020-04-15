وزني مدد مهلة تقديم بيانات الفصل الأول لضريبة الرواتب والأجور

أصدر ​وزير المالية​ ​غازي وزني​ قراراً مدّد بموجبه لغاية 15/5/2020 ضمناً، مهلة تقديم بيانات الفصل الأول لضريبة الرواتب و​الأجور​ من سنة 2020 وتأدية ​الضريبة​ العائدة لها.

كما أصدر وزني قراراً آخر مدّد بموجبه لغاية 15/5/2020 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على ​القيمة المضافة​ عن الفصل الأول من سنة 2020وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها، وتقديم بيانات وطلبات الاسترداد التي تقدّم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل.

وفي وقت سابق، التقى وزني وفدًا من تجمّع الشركات المستوردة للنفط برئاسة جورج فياض، للبحث بإمكانيّة تأجيل دفع الجمرك والضريبة على القيمة المضافة على البنزين والمازوت من تاريخ خروج البضاعة من المستودعات، على أن يتمّ التسعير بالاتفاق مع وزارة الطاقة والمياه، بشكل موقّت خلال خمسة أسابيع بدلًا من أربعة.

