وزارة الصحة: تسجيل 17 اصابة جديدة بكورونا والعدد الاجمالي بلغ 658

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 17 اصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان والعدد الاجمالي بلغ 658.
ولفتت الوزارة الى ان عدد الحالات الجديدة التي سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 12 اصابة بين المقيمين، و 5 اصابات بين الوافدين.
واستقر العدد التراكمي للوفيات في لبنان منذ 21 شباط 2020 عند 21 حالة.
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