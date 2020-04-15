وزارة الصحة: تسجيل 17 اصابة جديدة بكورونا والعدد الاجمالي بلغ 658

أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ عن تسجيل 17 اصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ في ​لبنان​ والعدد الاجمالي بلغ 658.

ولفتت الوزارة الى ان عدد الحالات الجديدة التي سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 12 اصابة بين المقيمين، و 5 اصابات بين الوافدين.

واستقر العدد التراكمي للوفيات في لبنان منذ 21 شباط 2020 عند 21 حالة.