ممثلة الصحة العالمية اطلعت على تجهيز مستشفى حاصبيا لاستقبال مرضى كورونا

زارت ممثلة منظمة الصحة العالمية منى حداد ​مستشفى حاصبيا الحكومي​، بطلب من المدير العام للوزارة الدكتور ​وليد عمار​، حيث اطلعت على استكمال التحضيرات لتجهيز المستشفى للتعامل مع مرضى ​كورونا​ وتخصيص جناح خاص وطوارىء لهذه الغاية. ورفعت حداد تقريرها الى ​وزارة الصحة​، وبناء عليه حضرت الادارة تقريرا شاملا رفع الى ​وزير الصحة​ العامة الدطتور ​حمد حسن​ عن التحضيرات والحاجات الضرورية المطلوب تأمينها بالتنسيق مع النائب ​أنور الخليل​ ومساهمته المباشرة في تغطية الحاجات، على ان تزور المستشفى طبيبة المختبر في ​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​ يوم السبت للاطلاع على التدريب.

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