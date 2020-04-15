سليم عون: "مش كل مين معو مصاري حرامي بس كل حرامي معو مصاري"

أكّد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​سليم عون​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "مش كل مين معو مصاري حرامي، بس كل حرامي معو مصاري"، لافتًا إلى أنّ "مصدر أموال كلّ شخص معروف، مَن أمواله مِن تعبه وجنى عمره، ومَن أمواله ليست من حقّه. المعالجة يجب أن تكون على هذا الأساس".

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