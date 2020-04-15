وزني بحث مع وفد من تجمع الشركات المستوردة للنفط بتأجيل دفع الجمرك والضريبة على القيمة المضافة

إلتقى وزير المالية ​غازي وزني​ وفدًا من تجمّع الشركات المستوردة للنفط برئاسة ​جورج فياض​، للبحث بإمكانيّة تأجيل دفع الجمرك و​الضريبة​ على القيمة المضافة على ​البنزين​ و​المازوت​ من تاريخ خروج البضاعة من المستودعات، على أن يتمّ التسعير بالاتفاق مع ​وزارة الطاقة والمياه​، بشكل موقّت خلال خمسة أسابيع بدلًا من أربعة.

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