الاتحاد الأوروبي سينظم مؤتمرًا للجهات المانحة في 4 مايو لتطوير لقاح ضد كورونا

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بروكسل: أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الأربعاء أنها ستنظم مؤتمرا عبر الانترنت للجهات المانحة في الرابع من مايو لجمع أموال تخصص للأبحاث لتطوير لقاح وعلاجات ضد وباء كوفيد-19. وأوضحت فون دير لايين خلال مؤتمر صحافي أن "اللقاح أفضل فرصة جماعية للانتصار على الفيروس". وأضافت "سيسمح المؤتمر بالتطرق إلى مسألة العجز في التمويلات الفورية وإيجاد حلول مبتكرة ومنصفة".

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