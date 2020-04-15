الحكومة الألمانية تدين تعليق المساهمة المالية الأميركية في منظمة الصحة

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برلين: دانت ألمانيا الأربعاء تعليق الرئيس الأميركي دونالد ترمب المساهمة المالية للولايات المتحدة في منظمة الصحة العالمية، معتبرة أن "اللوم لا يفيد" في فترات وباء كوفيد-19 العالمي.

وكتب وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس في تغريدة على تويتر "علينا العمل بتعاون وثيق ضد كوفيد-19". واضاف أن "أحد أفضل الاستثمارات هو تعزيز الأمم المتحدة وخصوصا منظمة الصحة العالمية التي ينقصها التمويل مثلا لتطوير وتوزيع معدات الفحص ولقاحات".

أضاف الوزير أن "إلقاء اللوم لا يفيد" في الظروف الصحية الحالية موضحا أن "الفيروس لا يعرف حدودا".

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وكان الرئيس الأميركي أعلن الثلاثاء تعليق المساهمة المالية للولايات المتحدة في منظمة الصحة العالمية بسبب "سوء ادارتها" للوباء الناجم من فيروس كورونا المستجد.

ما أثار غضب ترمب بشكل خاص هو انتقادات منظمة الصحة العالمية لقراره في أواخر يناير، القاضي بمنع دخول المسافرين القادمين من الصين للولايات المتحدة، وهو إجراء لا يزال يتفاخر به ترمب ويؤكد أنه أبطأ وصول الفيروس. وقال ترمب إن "الصين دائما على حق" في نظر منظمة الصحة العالمية.

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