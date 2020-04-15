أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا في أوروبا

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باريس: تجاوز عدد الذين شخصت إصابتهم رسميا بفيروس كورونا المستجد المليون شخص في أوروبا، اي أكثر بقليل من نصف الإصابات في العالم، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس عند الساعة 08,30 ت غ الأربعاء.

بتسجيل مليون و3284 إصابة، بينها 84 ألف و465 وفاة، تكون أوروبا القارة الأكثر تضررا بوباء كوفيد-19. وفي المجموع، أحصي في العالم مليون و991 ألف و19 إصابة و125 ألف و955 وفاة.

الدول الأربع التي سجل فيها عدد من الإصابات يتجاوز المئة ألف هي اسبانيا (172 ألفا و241 إصابة و18 ألفا و56 وفاة) وإيطاليا (162488 إصابة و21067 وفاة) وفرنسا (143303 إصابة و15729 وفاة) وألمانيا (127584 إصابة و3254 وفاة). وبلغ عدد الإصابات 93873 والوفيات 12107 في بريطانيا التي تسجل أكبر عدد من الإصابات اليومية الجديدة.

لكن هذا العدد لا يعكس سوى جزء من العدد الفعلي للإصابات لأن دولا عدة لا تجري تحاليل سوى للذين يحتاجون علاجا في المستشفيات.



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