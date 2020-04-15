دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters الحكومة الأوكرانية تعلن إخماد حرائق الغابات حول مفاعل تشيرنوبل

كييف (رويترز) - قال مسؤولون أوكرانيون يوم الثلاثاء إنه تم إخماد حريق غابات ضخم في المنطقة المحيطة بمفاعل تشيرنوبل المتوقف عن العمل وأضافوا أن المئات من عمال الطوائ استخدموا طائرات وطائرات هليكوبتر لإخماد ألسنة اللهب.

وحذر ناشطون مدافعون عن البيئة يوم الاثنين من أن الحريق، القريب من موقع أسوأ كارثة نووية شهدها العالم في 1986، يشكل تهديدا بسبب الإشعاعات.

لكن السلطات الأوكرانية قالت يوم الثلاثاء إنه على الرغم من تسجيل زيادة وجيزة في جزيئات سيزيوم-137 في منطقة كييف جنوبي المفاعل فإن مستويات الإشعاع ظلت في نطاقها المعتاد بشكل عام ولم تستلزم المزيد من إجراءات الحماية.

وتعهد الرئيس فولوديمير زيلينسكي بالشفافية في هذا الأمر وسيجتمع مع رئيس خدمات الطوارئ في وقت لاحق يوم الثلاثاء.

وذكر في بيان يوم الاثنين "يجب أن يعلم المجتمع الحقيقة وينعم بالأمن".

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بدأ الحريق، وهو واحد من عدة حرائق نتجت عن طقس جاف على نحو غير مألوف، في الثالث من أبريل نيسان في الجزء الغربي من المنطقة المحيطة بالمفاعل وامتد إلى الغابات القريبة.

وقالت الشرطة إنها كشفت عن هوية أحد السكان المحليين وعمره 27 عاما واتهمته بإشعال الحريق عن عمد.

ولم يتضح بعد إن كان المتهم،الذي تردد أنه اعترف بمسؤوليته عن إشعال عدد من الحرائق "للتسلية"، مسؤولا على نحو كامل أم جزئي عن الأمر.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير سها جادو)