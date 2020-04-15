شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: الإرهاب الأسود لفظ أنفاسه.. وواقعة الأميرية عمل خسيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن المحاولات اليائسة التى تسعى جماعة الإخوان الإرهابية القيام بها فى ظل أزمة كورونا الهدف منها هز استقرار الوطن، ولكن ما حدث فى واقعة منطقة الأميرية، يؤكد أن هناك يقظة تامة من كافة الأجهزة لتحركات هؤلاء الخونة.

وأوضح أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تمتلك مؤسسات قوية قادرة على حفاظ أمن مصر الداخلي والخارجى، وفي نفس الوقت استمرار البناء والتشييد والعمل فى المشروعات العملاقة كل هذا فى ظل حزمة قوية من الإجراءات القويمة التى اتخذتها لمنع تفشى فيروس كورونا.

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ونعى عضو مجلس النواب، شهيد الواجب الوطني المقدم البطل محمد فوزي الحوفي ، والذي استشهد وهو يؤدي واجبه تجاه وطنه، قائلا:" خلال الفترة الأخيرة خاص رجال الشرطة والقوات المسلحة حربا ضد مجموعة من الخونة والمرتزقة والكيانات الإرهابية، والتاريخ يسطر بطولاتهم بحروف من نور، وستظل ذكراهم على مدار التاريخ، ولن يستطيع هؤلاء الإرهابيين أن ينالوا من لحمة الشعب المصرى".