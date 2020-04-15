عاجل.. حالة شفاء جديدة ووفاة واحدة ترفع حصيلة وفيات كورونا في المغرب إلى 127

أعلنت وزارة الصحة، قبل قليل، عن ارتفاع عدد حالات الشفاء من كورونا في المغرب، إلى 218 حالة، بعد تسجيل حالة شفاء جديدة.

كما ارتفع عدد الوفيات إلى 127 حالة، بعد تسجيل وفاة جديدة واحدة، خلال الـ16 ساعة الماضية.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب إلى 1988 حالة، حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الأربعاء، بعد تسجيل 100 حالة جديدة.

وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب “www.covidmaroc.ma”، أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 8404 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.