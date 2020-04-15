“الواتساب” يتسبب في اعتقال شاب وشقيقته بواد زم بتهمة التحريض على العنف وخرق حالة الطوارئ

أوقفت مصالح الأمن الوطني في مدينة وادي زم، أمس الثلاثاء، شخصا من ذوي السوابق القضائية، وشقيقته، يبلغان من العمر 27 و24 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بنشر محتوى رقمي يتضمن تحريضا على العنف والكراهية، وإهانة هيأة منظمة، وخرق حالة الطوارئ الصحية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد تفاعلت، بسرعة، وجدية، مع مقطع فيديو متداول عبر تطبيق التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، ظهر فيه المشتبه فيه، وهو يوجه عبارات السب، والشتم، والتهديد بارتكاب جناية في حق عناصر القوة العمومية في مدينة وادي زم، بسبب تحرير مخالفة مرورية في حقه، حيث أسفرت الأبحاث، والتحريات المنجزة عن تحديد هويته، وتوقيفه رفقة شقيقته في الشارع العام، وهما متلبسين بخرق تدابير حالة الطوارئ الصحية.

وأضاف البلاغ نفسه أن عملية التفتيش المنجزة في القضية المذكورة أسفرت عن حجز أدوات البناء الحادة، التي كان يتحوزها المشتبه فيه عند التحريض على استعمال العنف، والتهديد في مواجهة عناصر الشرطة في مقطع الفيديو المنشور.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع ظروف، وملابسات هذه القضية، وكذا رصد أسبابها، وخلفياتها الحقيقية.

وأوضح البلاغ نفسه أن القضية المذكورة تندرج في سياق المجهودات المكثفة، التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، لرصد كل المحتويات الرقمية، التي تمس بمرتكزات النظام العام، والإحساس بالأمن لدى عموم المواطنات، والمواطنين.