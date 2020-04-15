طقس الأربعاء.. أمطار ضعيفة مع سماء غائمة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، نزول أمطار ضعيفة فوق أقصى الشمال الغربي والريف الغربي وذلك خلال الصباح، مع تشكل سحب كثيفة نوعا ما بالواجهة المتوسطية وسواحل المحيط الاطلسي الشمالية والوسطى، مرفوقة بقطرات مطرية متفرقة.

وستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي جهات المملكة، مع هبوب زوابع رملية محلية جنوب المنطقة الشرقية.

وستهب الرياح معتدلة إلى أحيانا قوية نوعا ما من الجنوب الغربي بالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية والسواحل الوسطى، وضعيفة الى معتدلة بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02 و07 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 07 و12 درجة بالريف وشمال المنطقة الشرقية ومنطقة طنجة وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 12 و17 درجة بجنوب المنطقة الشرقية والسايس والواجهة المتوسطية والسهول الشمالية والوسطى وسوس والسفوح الجنوبية الشرقية وبالأقاليم الجنوبية، وما بين 17 و21 درجة بأقصى الجنوب الشرقي للمملكة. وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 13 و18 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 18 و23 درجة بالساحل المتوسطي شمال المنطقة الشرقية ومنطقة طنجة والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس وبالقرب من السواحل الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي، وما بين 23 و28 درجة بجنوب المنطقة الشرقية والسهول الداخلية ومنطقة سوس والسفوح الجتوبية الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 28 و33 درجة بأقصى كل من الجنوب وجنوب شرق البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان في الواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين رأس سبارتيل وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.