فيديو: يونس الميموني
عبرت ساكنة حي بنكيران بطنجة، عن ارتياحها بعد عملية التعقيم التي شملت أزقة ومنازل سجلت فيها إصابات مؤكدة بفيروس كورونا.
وكشفت الساكنة لـ”اليوم24″ أن عمال النظافة قاموا بتعقيم الأزقة والمنازل الموجودة في الحي المذكور، على خلفية تسجيل حالات إصابة بـ”كوفيد19″، واعتبرت الساكنة بعد عملية التطهير أنها تشعر بالاطمئنان.
وأضافت الساكنة أنها ملتزمة بالحجر الصحي، وبالتدابير الوقائية المعلن عنها من طرف وزارة الصحة، للحد من انتشار الوباء بين المواطنين.
كانت هذه تفاصيل خبر ساكنة منطقة “بنكيران” في طنجة: نشعر بالاطمئنان بعد تعقيم أحياء سجلت فيها إصابات بـ”كوفيد19″-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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