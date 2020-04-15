القدس - بواسطة محمد عز العرب - ضربت هزّة أرضية، اليوم، الأربعاء، الشمال السوري وجنوبي تركيا، بحسب ما ذكر ناشطون.
وذكر المركز الوطني السوري للزلازل أنّ شدّة الهزة الأرضية تصل إلى 4.7 درجات على مقياس ريختر، ويقع مركزها على بعد 40 كيلومترًا قبالة السواحل الشمالية لمدينة اللاذقية.
وشعر بالهزّة الأرضية سكّان اللاذقية وحلب وطرطوس ومدن الجنوب التركي، مثل كلّس ومدن إقليم الإسكندرونة.
ولم ترد أنباء عن خسائر في الأرواح أو خسائر مالية.
كانت هذه تفاصيل خبر هزة أرضية تضرب سورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.