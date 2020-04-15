هزة أرضية تضرب سورية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ضربت هزّة أرضية، اليوم، الأربعاء، الشمال السوري وجنوبي تركيا، بحسب ما ذكر ناشطون.

وذكر المركز الوطني السوري للزلازل أنّ شدّة الهزة الأرضية تصل إلى 4.7 درجات على مقياس ريختر، ويقع مركزها على بعد 40 كيلومترًا قبالة السواحل الشمالية لمدينة اللاذقية.

وشعر بالهزّة الأرضية سكّان اللاذقية وحلب وطرطوس ومدن الجنوب التركي، مثل كلّس ومدن إقليم الإسكندرونة.

ولم ترد أنباء عن خسائر في الأرواح أو خسائر مالية.