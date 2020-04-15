شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا بقصف للتحالف في باقم بصعدة والان مع التفاصيل

الأربعاء 15 أبريل 2020 شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، 15/نيسان/2020، غارات على مواقع حوثية في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية باقم الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف جوي عنيف. Advertisements وذكرت المصادر أن القصف تزامن مع تحليق مكثف للمقاتلات الحربية في أجواء المديرية. وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا من جراء القصف الجوي

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