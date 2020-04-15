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مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا بقصف للتحالف في باقم بصعدة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 15 أبريل 2020

شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، 15/نيسان/2020، غارات على مواقع حوثية في محافظة صعدة شمالي اليمن.

 

وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية باقم الحدودية مع المملكة العربية تعرضت لقصف جوي عنيف.

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وذكرت المصادر أن القصف تزامن مع تحليق مكثف للمقاتلات الحربية في أجواء المديرية.

 

وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا من جراء القصف الجوي

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